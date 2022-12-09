Суд над экс-министром лесного хозяйства Дрожжей: подробности обвинения

Экс-министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа как должностное лицо, занимающее ответственное положение, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Это следует из обвинения, оглашенного государственным обвинителем

В обвинении указывается, что Дрожжа не позднее 30 июня 2020 года вопреки интересам службы, из корыстных побуждений договорился с учредителем и директором иностранной коммерческой организации — ООО — о получении взятки. Причем деньги предоставлялись за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Речь идет об организации реализации сушильных комплексов для сушки пилопродукции, приобретения этого оборудования подчиненными ему лесхозами, а также полной и своевременной оплате по заключенным договорам. Сумму взяток взяткодатель определил самостоятельно, а Дрожжа, как следует из обвинения, с их размером согласился.

К слову, в ходе допроса Дрожжа подтвердил, что взятки передавались ему исключительно в связи с занимаемым должностным положением. «Деньги давали не мне, а министру», — сказал он.

Дрожжа и инвестор для конспирации разработали последовательность преступных действий. В преступную схему были вовлечены их родственники и находящиеся в служебной зависимости лица, в том числе которые не были осведомлены о преступлении. Через них с октября 2020 года по апрель 2022 года и передавались взятки. В частности, инвестор вовлек в преступную схему находящуюся у него в служебной зависимости директора иностранного унитарного производственно-торгового предприятия, осуществлявшего деятельность на территории Беларуси, а также своего племянника, тоже иностранного гражданина. Была задействована и главный бухгалтер одного из ЗАО. Дрожжа вовлек свою сестру.

Находясь за пределами Беларуси, инвестор спланировал, как будет обналичивать деньги для дальнейшей передачи их Дрожже. Так, с расчетного счета его ООО на счет ЗАО были перечислены средства в качестве предоплаты, при этом инвестор достоверно знал, что работы и услуги ЗАО по заключенному договору выполняться не будут, поскольку со стороны ООО не было соответствующих заявок.

После поступления денег на счет инвестор подготовил от своего имени письма о возврате наличных денег, перечисленных в качестве предоплаты, за не оказанные услуги по договору. Он указывал конкретные суммы, которые необходимо было вернуть, и даты, до которых это нужно сделать. На основании этих писем главный бухгалтер ЗАО оформляла от своего имени списки выплаты возврата денег и обналичивала иностранную валюту, которую передавала директору иностранного унитарного производственно-торгового предприятия. Та в свою очередь формировала определенные инвестором суммы и передавала их племяннику инвестора. А тот отдавал деньги сестре Дрожжи, через нее обвиняемый и брал взятки.

В обвинении указывается, что Дрожжа давал указание подчиненным работникам министерства, лесхозам закупать сушильные комплексы исключительно на условиях рассрочки. При этом он знал, что единственной организацией на территории Беларуси, которая поставляла сушильные комплексы на таких условиях, была указанная иностранная компания.

В результате были заключены договоры поставок на общую сумму свыше 6 295 200 евро. Кроме того, Дрожжа давал указания должным лицам лесхозов производить полную и своевременную оплату по заключенным между лесхозами и ООО договорам на поставку оборудования, а также в сжатые сроки погашать образовавшуюся задолженность.

Взятки по разработанной схеме передавались трижды — по $10 тыс. Еще одну часть обвиняемый не получил, так как его сестра, приехав погостить к нему, забыла деньги дома. Позже денежные средства изъяли.

В ходе допроса обвиняемый отметил, что как таковую договоренность с инвестором о передаче взятки отрицает. Однако, по его словам, он понимал, кто и зачем передает ему деньги. Обвиняемый утверждал, что взятка конкретно в его случае передавалась за возможное выполнение каких-либо действий в интересах инвестора, если возникнет такая необходимость. По словам Дрожжи, прогнозировались сложности с расчетами, а он в таком случае был гарантом, что лесхозы выполнят обязательства по оплате за поставленную технику.

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