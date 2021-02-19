Судьба театра, проблемы культуры, будущее Беларуси – о чем артисты Купаловского говорили с Президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил сегодня Купаловский театр, побывал на репетиции спектакля “Павлинка” и пообщался с артистами. Они поделились с главой государства своими переживаниями по поводу дальнейшей судьбы театра, а также эмоционально высказались по многим волнующим их темам, передает корреспондент БЕЛТА.

Говорилось о том, что театр пережил свои непростые времена и начал возрождаться. Возобновлен легендарный спектакль “Павлинка”, в котором задействованы многие молодые артисты, пришедшие в театр по результатам кастинга.

Как рассказала актриса Ольга Нефедова, сейчас в коллективе работают надежные, преданные своему делу люди. “Все стойкие, все держатся, не продают, не сдают, потому что у них есть убеждения, есть душа, есть самое главное – родина и то, что мы дарим свою душу во имя самого главного”, – сказала она.

Она призналась, что очень болезненно восприняла уход из театра значительной части труппы и ей стыдно за коллег. Их решение она считает как минимум недальновидным, потому что на тот момент решалась не судьба театра, а ставки были гораздо выше.

“Стоял уже такой вопрос – родины. Не просто флаги, еще что-то. А именно родины, которую действительно хапнут и не заметят. Здесь глобальный момент. Как они не поняли? Почему они так купились? Сдали по дешевке, не подумав? Я не знаю…” – эмоционально высказалась артистка.

По ее мнению, поводов для недовольства у коллектива не было, ведь в театре созданы прекрасные условия для творчества. “Я пришла в театр в 1992 году после института. Я застала еще старое здание, полуразрушенное, и я знаю, что конкретно вы сделали из театра. Театр национальный академический, и мы поднялись из руин, – сказала Ольга Нефедова, обращаясь к главе государства. – Все создано для того, чтобы мы творили. Потому что Купаловский – это душа нации”.

Артистка отметила положительную роль министра культуры Анатолия Маркевича в решении проблем театра. “Когда пришел новый министр, вы говорили, что он не из нашей сферы. И это замечательно, – сказала она во время общения с Президентом. – У него нет любимчиков, нет такого, что тот ближе, тот дальше. Для него все одинаково равны, важны. С его приходом и с помощью Министерства культуры мы стали делать “Павлинку”, кастинг провели, стали репетировать, работать”.

Артисты надеются, что с возобновлением показов публика вернется в Купаловский театр и у него по-прежнему будут аншлаги.

“Если вы так будете играть, к вам люди пойдут”, – заявил Александр Лукашенко после просмотра фрагмента спектакля на репетиции.

“Этот театр больше 100 лет существует, и народ его просто обожает. И даже когда с нами случилась эта беда, все равно актеры других театров – они все смотрят: как мы, что мы, создаем ли что. Он всегда был определяющим, на него всегда смотрели и сейчас смотрят, думают: когда же?” – отметила на встрече с главой государства артистка театра Тамара Миронова. Она считает, что молодое поколение надо воспитывать на национальных ценностях и культуре и в меньшей степени ориентироваться на Запад. В частности, она обратила внимание на большое количество иностранных, заимствованных слов на городских вывесках, в рекламе, в названиях магазинов и так далее.

На встрече с Президентом затрагивались также вопросы подбора кадров для театра, поиска режиссеров и художественного руководителя, возможности государственной поддержки как театра в целом, так и творческих работников.