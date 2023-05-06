Судьи поздравили ветерана с наступающим Днём Победы

По всей стране в эти дни проходят чествования ветеранов. Не остались в стороне и представители органов судебной власти.

В преддверии празднования Дня Победы председатель суда Лунинецкого района Екатерина Клевжиц и судья Михаил Денисович навестили ветерана Великой Отечественной войны Павла Добринца, который на должности председателя суда Лунинецкого района проработал 32 года.

Нынешние представители судебной власти вместе с поздравлениями и славами благодарности вручили Павлу Акимовичу и материальную помощь.

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