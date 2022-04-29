Судом Лунинецкого района постановлен приговор по уголовному делу о присвоении и растрате имущества в особо крупном размере и служебном подлоге в магазине «Славия»

Cудом Лунинецкого района рассмотрено уголовное дело в отношении В., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 211, ч. 1 ст. 427 УК.

Обвиняемая В., работая заведующей ювелирного магазина «Славия», действуя с единым преступными умыслом на хищение вверенных ей денежных средств и ювелирных изделий, в период с 25 октября 2019 года по 8 сентября 2021 года, находясь на своем рабочем месте, путем присвоения и растраты похитила денежные средства на общую сумму не менее 172 931 рубль 7 копеек и ювелирные изделия из золота на общую сумму 217 616 рублей 67 копеек, а всего не менее 390 547 рублей 74 копейки, чем причинила ООО «ПроРАМПО» материальный ущерб в особо крупном размере.

Она же из корыстной и иной личной заинтересованности во избежание привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности с целью сокрытия совершаемого ею хищения денежных средств из кассы магазина, составляла заведомо для нее подложные официальные документы – квитанции о фиктивной скупке у физических лиц в качестве лома золотых изделий общим весом не менее 2206,17 грамма на общую сумму не менее 159 699 рублей 31 копейку.

Приговором суда

обвиняемая В. признана виновной:

в присвоении и растрате имущества лицом, которому оно вверено, совершенными в особо крупном размере и на основании ч. 4 ст. 211 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 100 базовых величин на сумму 3 200 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, на срок 5 лет;

в подделке должностным лицом документов, совершенным из корыстной и иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, и на основании ч. 1 ст. 427 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

В соответствии с ч. 2 ст.72 УК по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим обвиняемой В. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин на сумму 3 200 рублей и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, на срок 5 лет.

За ООО «ПроРАМПО» признано право на удовлетворение иска о взыскании материального ущерба, вопрос о его размерах передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

По информации пресс-службы Брестского областного суда