Сушёный виноград с плесенью выявлен в Лунинецком районе

Лунинецкий районный ЦГиЭ информирует, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий и отборе проб продукции на одном из объектов торговли Лунинецкого района выявлена продукция, не соответствующая требованиям ТНПА – виноград сушеный «REDSO», изготовитель: «SANAYE QAZAEL GOLTААK AZAR», Исламская Республика Иран, город Такестан, Джанбе Аварези №317. Дата изготовления июль 2022 г. Срок годности: Двенадцать месяцев.

Вышеуказанная продукция не соответствует требованиям ТНПА по показателю плесени.

По установленному факту несоответствия продукции требованиям ТНПА, вынесено предписание об изъятии из обращения оставшейся в реализации 4,0 кг пищевой продукции.

Обращаем Ваше внимание, что плесень способна вызвать проблемы со здоровьем. Сухофрукты поражаются афлотоксинами – ядами, которые производят плесневые грибы. Попадая в организм человека, они могут вызвать разнообразные заболевания – как хронические, так и развивающиеся сравнительно быстро и при этом смертельно опасные.

Иногда, но далеко не всегда заподозрить, что продукт заражен, можно по внешнему виду (наличие плесени) или по характерному плесневому запаху. Если плесень все же появилась, не стоит пытаться счистить ее, лучше сразу выбросить зараженный продукт.

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