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«Сустрэча» и «Веселушки» из Лунинецкого района в числе победителей областного конкурса

22.03.2023
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В зале Барановичского государственного музыкального колледжа 19 марта прошёл XVI областной открытый конкурс «Крынічка» (номинация — народный вокал), в котором приняли участие и лунинчане.

Жюри оценивало конкурсантов очной и дистанционной форм участия. В числе участников представители г. Баранович и Барановичского р-на; Лунинца и Лунинецкого р-на; Ганцевич и Ганцевичского района; г. Клецка, г. Столбцы, г. Несвижа и г. Слуцка Минской обл., г. Калинковичи Гомельской обл., г. Минска, г. Калининграда (Россия).

Фольклорный детский ансамбль «Веселушки» награждён Дипломом Лауреата II степени (художественный руководитель Езепчук Людмила Николаевна, концертмейстер Жук Ольга Алексеевна). Народный ансамбль песни и музыки «Сустрэча» филиала аг. Кожан-Городок ГУО «ДШИ г.Лунинца» стал Лауреатом II степени (руководитель Велескевич Ирина Евгеньевна)

По информации ДШИ г. Лунинец

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