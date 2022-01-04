Суверенитет государства должен быть монолитным и прочным

Изменения и дополнения в Конституцию позволят сделать монолитным и прочным суверенитет нашего государства, заявил член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Игорь Хлобукин.

“Вынесенный на всенародное обсуждение проект изменений и дополнений в Конституцию – эволюционный этап корректировки Основного закона, результат кропотливого труда Конституционной комиссии и рабочей группы, в состав которых вошли не только высококлассные специалисты в области права, государственного строительства, науки, культуры, общественных отношений, но и просто умудренные жизненным опытом соотечественники. Те, кто с учетом знаний, национального и зарубежного опыта и традиций обработали, рассмотрели через призму нашего самостоятельного пути по построению молодого белорусского государства все предложения граждан, представителей общественности и трудовых коллективов регионов, выработанные в ходе общественного диалога”, – сказал Игорь Хлобукин.

По его словам, мы получаем не имеющий аналогов Основной закон. “Те бесценные, уникальные изменения и дополнения, которые, базируясь на основе действующей Конституции, учитывая запросы общества, глобализацию, риски, вызовы и угрозы современного мира, помогут не просто укрепить конституционный строй, сделать монолитным и прочным суверенитет и независимость нашего государства, способного устойчиво противостоять не только санкциям, любым цветным революциям, но и уверенно пройти путь к многополярному миру, мультивалютным отношениям. Поможет избежать кризисов, нагнетаемых в стране извне, поднять на принципиально новый уровень развитие гражданского общества, подключив к вопросам управления государством все население, общественные организации и партии через вновь вводимый элемент прямого народовластия – Всебелорусское народное собрание”, – отметил депутат.

Игорь Хлобукин подчеркнул: предложения большинства прогрессивных и патриотически настроенных белорусов учтены и получили поддержку экспертного сообщества. “Это наша страна, а значит, наша Конституция. Мы будем жить на этой земле, решая все проблемные вопросы сами, определяя дальнейшие пути развития Беларуси, без советчиков и “доброжелателей”. Приняв Конституцию, мы обеспечим экономическую стабильность и региональную безопасность на ближайшие 20-30 лет, надежно защитив не одно поколение белорусов. Это наш общественный и гражданский долг и историческая миссия. Время выбрало нас, а значит, пусть никто не сомневается: референдум мы проведем на высоком уровне и нам никто не сможет помешать, ведь это будет выбор сильного, единого народа Беларуси”, – констатировал он.