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Свой “Бродвей” и ещё одна автостоянка появятся в Микашевичах

20.05.2023
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В Микашевичах продолжается строительство улицы Ф. Скорины.

Пока соответствующими службами вносятся в проект корректировки, благодаря которым у детской поликлиники филиала №1 «Микашевичская больница» появится благоустроенная автостоянка, работы не стоят на месте.

На днях здесь установили опоры уличного освещения. А сейчас работники ДРСУ-101 г. Лунинца занимаются строительством тротуара. Три метра его предназначено для пешеходов, а еще 1,5 метра отведено для велосипедной дорожки!

Наталья Лялюк

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