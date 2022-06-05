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Связь, тактическая, медицинская подготовка и футбол…. Будни в «Спутнике» Лунинецкого район (фоторепортаж)

05.06.2022
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В оздоровительном лагере «Спутник» Лунинецкого района продолжается смена оборонно-спортивного профиля.

Вчера проводились занятия: по связи, тактическая и военно-медицинская подготовка. Также перед учащимися выступил председатель Лунинецкой РО ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Николай Ковалец.

Кроме этого состоялся турнир по мини-футболу среди курсантов и капитанов смены

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