Связь, тактическая, медицинская подготовка и футбол…. Будни в «Спутнике» Лунинецкого район (фоторепортаж)

В оздоровительном лагере «Спутник» Лунинецкого района продолжается смена оборонно-спортивного профиля.

Вчера проводились занятия: по связи, тактическая и военно-медицинская подготовка. Также перед учащимися выступил председатель Лунинецкой РО ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Николай Ковалец.

Кроме этого состоялся турнир по мини-футболу среди курсантов и капитанов смены