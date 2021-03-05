Таблетка исторической памяти

4 марта 1941 года, ровно 80 лет назад Адольф Гитлер заявил своим офицерам по поводу планов грядущей войны с СССР:

«Чтобы выиграть эту войну в условиях, когда противник располагает огромной территорией, недостаточно разбить его вооружённые силы, эту территорию следует разделить на несколько государств, возглавляемых своими собственными правительствами, с которыми мы могли бы заключить мирные договоры».

Эта позиция будет меняться трижды:

▪️ упоенные успехами военных кампаний 1941 года гитлеровцы сначала забудут о марионеточных государствах;

▪️ ожесточённое сопротивление Советских войск и граждан 1942 — 1943 года (включая партизанское движение и подпольщиков советской Белоруссии) заставят оккупационную власть навязывать бчб-миф и активнее вербовать в карательные структуры полицаев (Самопомач, БКО, СБМ и т.д.);

▪️наступление Советских войск и «партизанские зоны» сделают идею полицайской БЦР нежизнеспособной, большая часть БССР так и останется «горящим под ногами фашистов» тылом.

Чтобы не было иллюзий: «Рейхскомиссариат Вайсрутения» ни по одному из планов не охватывал всей белорусской земли, а был лишь кровавым обломком под свастикой и бчб-символикой.

‼️ На фото светло-зелёным — всё что могло остаться от Беларуси.

#ТаблеткаПамяти

Тема «проклятых солдат» получила неожиданное продолжение в Бресте

«Проклятыми» или «отверженными» солдатами называют участников послевоенного антикоммунистического движения в Польше, которые под предлогом борьбы за ее независимость проводили в том числе карательные акции против мирных граждан. Среди них наиболее известен Ромуальд Райс по кличке «Бурый».

В 2005 году исследователи Польского Института национальной памяти пришли к выводу, что действия Бурого «имели признаки геноцида» по отношению к православным белорусам, однако с приходом к власти партии «Право и справедливость» руководство института было сменено, а сделанные выводы были названы ошибочными и «не соответствующими фактам».

Подробности⬇️⬇️⬇️

https://zarya.by/tema-proklyatyix-soldat-poluchila-neozhidannoe-prodolzhenie-v-breste