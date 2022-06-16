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Тайные тюрьмы для пленных в Украине! // Жизнь в ДОНБАССЕ // Истории людей (видео)

16.06.2022
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Освобождённый Луганск, где уже восстанавливают разрушенную инфраструктуру. Бесчеловечные обстрелы мирных кварталов Донецка украинскими военнослужащими. Работы в порту Мариуполя и разминирование береговой линии. Руины «Азовстали», которая стала последним оплотом обороны боевиков нацистского батальона «Азов». Рассказы очевидцев и беседа на фоне взрывов в Донецке с женщиной, которая восемь лет борется за правду. Бердянск и Мелитополь, которые добровольно желают войти в состав России. Всё это и не только своими глазами увидел корреспондент БЕЛТА во время поездки на Донбасс, где российская армия проводит спецоперацию.

«Даже под беспрерывными обстрелами мирных кварталов жизнь в Донецке не останавливается. Это до глубины души поражает. Женщина, с которой мы вели беседу во время особенно сильного обстрела, не обращала никакого внимания на оглушительный грохот. Страшно озвучить эту мысль: люди привыкли к бомбардировкам и научились жить с ними. Силой духа, мужеством и беззаветной любовью этих людей к родному дому невозможно не восхищаться», — говорит Андрей Воропай.

 

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