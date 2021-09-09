Тактико-специальные учения прошли на базе Лунинецкого ЖКХ

:а территории КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» прошли тактико-специальные учения по теме: «Развертывание транспортабельной аварийно-модульной котельной на жидком топливе мощностью 1 МВт для ликвидации аварии на условном теплоисточнике с использованием дизельной электростанции».

По тактическому замыслу на котельной УЗ «Лунинецкая центральная районная больница» произошло аварийное отключение, и корпуса больницы остались без отопления.

Учения проходили с участием начальника Брестского областного управления Госпромнадзора Константина Шершуновича, начальником межрайонного отдела Брестского областного управления Госпромнадзора Петра Диковицкого и начальника Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергея Колесниченко.

По решению рабочей группы для временного обеспечения теплоэнергией учреждения здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей была направлена транспортабельная аварийная модульная котельная на жидком топливе с использованием дизельной электростанции для обеспечения работы самой модульной котельной.

В ходе учений осуществлен контрольный запуск котельной на жидком топливе. Учения показали, что модульная котельная находится в исправном состоянии и готова к использованию по назначению

Справочно: на территории Лунинецкого района с начала года по причине нарушение правил эксплуатации и устройства печей, теплогенерирующих агрегатов произошло 9 пожаров или 18% от общего числа.

Спасатели напоминают: не допускается осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника, применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, осуществлять топку с открытыми дверцами, осуществлять топку углем, коксом и газом печи, не предназначенной для этих видов топлива, не допускается оставлять без присмотра топящуюся печь или доверять присмотр малолетним детям.