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Тактико-специальные учения прошли на базе Лунинецкого ЖКХ

:а территории КУМПП  ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» прошли тактико-специальные учения по теме: «Развертывание транспортабельной аварийно-модульной котельной на жидком топливе мощностью 1 МВт для ликвидации аварии на условном теплоисточнике с использованием дизельной электростанции».

По тактическому замыслу на котельной УЗ «Лунинецкая центральная районная больница» произошло аварийное отключение, и корпуса больницы остались без отопления.

Учения проходили с участием начальника Брестского областного управления Госпромнадзора Константина Шершуновича, начальником межрайонного отдела Брестского областного управления Госпромнадзора Петра Диковицкого и начальника Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергея Колесниченко.

По решению рабочей группы для временного обеспечения теплоэнергией учреждения здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей была направлена транспортабельная аварийная модульная котельная на жидком топливе с использованием дизельной электростанции для обеспечения работы самой модульной котельной.

В ходе учений осуществлен контрольный запуск котельной на жидком топливе. Учения показали, что модульная котельная находится в исправном состоянии и готова к использованию по назначению

Справочно: на территории Лунинецкого района с начала года по причине нарушение правил эксплуатации и устройства печей, теплогенерирующих агрегатов произошло 9  пожаров или 18% от общего числа.

Спасатели напоминают: не допускается осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника, применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, осуществлять топку с открытыми дверцами, осуществлять топку углем, коксом и газом печи, не предназначенной для этих видов топлива, не допускается оставлять без присмотра топящуюся печь или доверять присмотр малолетним детям.

 

 

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