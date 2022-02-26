Талай: будущее наших детей напрямую зависит от нашего участия в референдуме

“Важно закрепить в Конституции основные позиции на долгосрочную перспективу развития нашего государства. Это укрепит наше Отечество в это непростое время. Мы видим, что происходит сегодня в мире и на сопредельных территориях. Важно сохранить национальные традиционные ценности. Кроме того, большое значение имеет расширение властных полномочий Всебелорусского народного собрания. Тем самым мы обезопасим себя и сможем устоять перед любыми вызовами”, – рассказал общественный деятель, паралимпиец-рекордсмен по плаванию Алексей Талай.