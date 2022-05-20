Талай: никогда нельзя сдаваться, надо верить в себя и двигаться вперед

Общественный деятель, паралимпиец, рекордсмен по плаванию Алексей Талай выступил сегодня с «Уроками мужества» на Федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты» в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Марафон проводит российское общество «Знание». В этот раз он объединил более 200 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей.

«Был очень рад приехать в Москву, выступить на таком грандиозном марафоне. Я один из 200 известных спикеров, общественных деятелей из России и зарубежья. Постарался донести до молодежи русскоязычного сегмента интернета очень важные мысли о том, что никогда нельзя сдаваться, надо верить в себя, свои силы, двигаться вперед, воспользоваться моментом и за школьной партой, в университетской аудитории, на спортивных площадках успеть прокачать себя, свой дух, волю, тело, что немаловажно. Все ради того, чтобы в скором будущем быть компетентным для того, чтобы справиться с вызовами этого мира и качественно двигаться вперед во благо наших союзных народов», — рассказал Алексей Талай.

Общественный деятель констатировал: мир меняется на наших глазах. «И мы должны успевать подстраиваться, а где-то и самим пора диктовать свою собственную повестку, не обращая внимания ни на кого извне. Мы тысячелетняя культура. Мы — народ, который прошел через горнило всевозможных событий и потрясений, и мы знаем, что для нас приоритетно. А для нас приоритетна семья — наши родители, деды, прадеды и любовь в наших семьях. А для этого нам надо защитить свой дом — Союзное государство. И дальше вовлекать в наш союз все новые страны, которые хотят, могут и желают жить в правде и справедливости со здравым подходом и адекватным восприятием действительности», — отметил он.

«В единстве наша сила. И именно сейчас у нас уже открылись глаза на то, что в этом мире есть враги, которых ничто не остановит. Они будут идти, отстаивая свои интересы, за нефтью, газом, нашими лесами и полями. А мы должны сохраниться. И более того, сейчас помочь нашему братскому народу — Украине выскользнуть из-под влияния так называемых демократических стран, которые их грабили все эти 8 лет, а сегодня воюют руками простых украинцев», — констатировал Алексей Талай.