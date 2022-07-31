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Танцы «Для тех кому за…» устроили в Лунинце (видео)

31.07.2022
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Как мы ранее сообщали ранее, Лунинецкий городской Дом культуры и стадион «Полесье», организовали работу открытой танцплощадки. 31 июля, в воскресенье, она впервые работала  «Для тех, кому за…». Несмотря на ненастье, пришедшие горожане весело отдохнули . Ведь если есть настроение и желание — есть тысяча возможностей

Танцевальные вечера будут проходить каждое воскресенье с 18-00 до 21-00 на площадке стадиона «Полесье».

Видео танцев здесь 

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