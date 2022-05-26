Тарифы на теплоснабжение, газ и электричество скорректируют в Беларуси с 1 июня

В Беларуси с 1 июня скорректируют тарифы на теплоснабжение, газ и электричество, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал коммунальной грамотности населения.

Субсидируемые тарифы на теплоснабжение вырастут с Br21,9245 до Br23,859 за 1 Гкал.

Кроме того, для упрощения администрирования расчетов с населением с 1 июня будет установлена единая цена на природный газ (без ее дифференциации в отопительный и летний периоды), используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа. Так, для потребителей, в чьих домах используются газовые котлы для отопления, установлен один тариф на весь год — Br0,1977 за кубометр. Для тех, кто потребляет больше газа (от 3000 до 5500 куб.м в год), тариф составит Br0,2570, для самых неэкономных (свыше 5500 куб.м) тариф еще выше — Br0,5688. Если газовые отопительные приборы отсутствуют, будет применяться тариф Br0,5417.

Электричество по-прежнему будет считаться по разным тарифам, и они немного повысятся. В частности, с начала лета меняется тариф на электроэнергию, используемую, помимо прочего, еще и на обогрев жилья. Так, электрическая энергия при условии ее использования для нужд отопления, горячего водоснабжения в жилых домах с электрическими плитами, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета будет считаться следующим образом. Одноставочный тариф — Br0,1003. Дифференцированный тариф — по двум временным периодам: минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) — Br0,0702, в остальное время суток — Br0,1304 за 1 кВт.ч.

Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного прибора индивидуального учета — Br0,0433 за 1 кВт.ч.