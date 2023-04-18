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Татьяна Кабариха из Лунинецкого района среди победителей конкурса «Женщина года 2022»

18.04.2023
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Сегодня 18 апреля, в Бресте общественным объединением «Белорусский союз женщин» подведены итоги республиканского конкурса «Женщина года -2022».

В номинации «Хозяйка села» председатель первичной профсоюзной организации КСУП «Полесская опытная станция» Лунинецкого района Татьяна Кабариха заняла третье место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с заслуженной победой! Гордимся!!!

Ольга Ермалёнок, председатель районной организации профсоюза работников АПК 

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