Татьяна Кабариха из Лунинецкого района среди победителей конкурса «Женщина года 2022»

Сегодня 18 апреля, в Бресте общественным объединением «Белорусский союз женщин» подведены итоги республиканского конкурса «Женщина года -2022».

В номинации «Хозяйка села» председатель первичной профсоюзной организации КСУП «Полесская опытная станция» Лунинецкого района Татьяна Кабариха заняла третье место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с заслуженной победой! Гордимся!!!

Ольга Ермалёнок, председатель районной организации профсоюза работников АПК

Подписывайтесь на наш канал в Telegram