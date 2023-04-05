ОбществоПолитика

Теракт в Мачулищах / СБУ вербует беглых / КГБ контролирует Беларускі Гаюн / ГАСПАР НА СВЯЗЬ НЕ ВЫШЕЛ (видео)

05.04.2023
25

Иностранные спецслужбы меняют формат работы по подрыву ситуации в Беларуси.

В Гродно задержаны граждане Беларуси и России, которые готовили теракты сразу на пяти объектах в городе. За взрывы на нефтебазах исполнителям обещали 10 тысяч долларов и переправку за границу. Заказчик – Главное управление разведки Минобороны Украины.

В это же ведомство поставлял служебную информацию и сотрудник Витебского облисполкома.

Айтишник из Минского района прямо из дома настроил онлайн-трансляцию военного аэродрома Мачулищи – сигнал шел прямиком за рубеж.

Что касается теракта с дроном, которым управлял гражданин Украины Николай Швец, то это организовали в СБУ. Завербовали беглых за рубежом и пособников, которые уже задержаны и дают признательные показания.

А еще – кто по-настоящему контролирует Telegram-канал «Беларускі Гаюн»?

Все подробности о теракте на аэродроме в Мачулищах – как это было, кто помогал, где жил террорист и откуда такой псевдоним – «Гаспар», смотрите в фильме-расследовании «Гаспар на связь не вышел».

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Более 20 браконьеров задержано на Брестчине за неделю (видео)

Более 20 браконьеров задержано на Брестчине за неделю (видео)

05.04.2023
Photo of Госстандарт выявил в Брестской области целый ряд опасной продукции

Госстандарт выявил в Брестской области целый ряд опасной продукции

05.04.2023
Photo of Микашевичская инспекция: лук медвежий — сбор запрещён!

Микашевичская инспекция: лук медвежий — сбор запрещён!

05.04.2023
Photo of Житель Лунинца сам себе «накрутил» штраф в Барановичах

Житель Лунинца сам себе «накрутил» штраф в Барановичах

04.04.2023
Photo of «Был в России» Уклонист от срочной службы в Столине наказан штрафом почти на Br2,6 тыс.

«Был в России» Уклонист от срочной службы в Столине наказан штрафом почти на Br2,6 тыс.

04.04.2023
Photo of Гимназисты из Лунинца приняли участие в ХІІ Свято-Иоанновских чтениях «Вечные ценности»

Гимназисты из Лунинца приняли участие в ХІІ Свято-Иоанновских чтениях «Вечные ценности»

04.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть