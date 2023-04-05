Теракт в Мачулищах / СБУ вербует беглых / КГБ контролирует Беларускі Гаюн / ГАСПАР НА СВЯЗЬ НЕ ВЫШЕЛ (видео)

Иностранные спецслужбы меняют формат работы по подрыву ситуации в Беларуси.

В Гродно задержаны граждане Беларуси и России, которые готовили теракты сразу на пяти объектах в городе. За взрывы на нефтебазах исполнителям обещали 10 тысяч долларов и переправку за границу. Заказчик – Главное управление разведки Минобороны Украины.

В это же ведомство поставлял служебную информацию и сотрудник Витебского облисполкома.

Айтишник из Минского района прямо из дома настроил онлайн-трансляцию военного аэродрома Мачулищи – сигнал шел прямиком за рубеж.

Что касается теракта с дроном, которым управлял гражданин Украины Николай Швец, то это организовали в СБУ. Завербовали беглых за рубежом и пособников, которые уже задержаны и дают признательные показания.

А еще – кто по-настоящему контролирует Telegram-канал «Беларускі Гаюн»?

Все подробности о теракте на аэродроме в Мачулищах – как это было, кто помогал, где жил террорист и откуда такой псевдоним – «Гаспар», смотрите в фильме-расследовании «Гаспар на связь не вышел».