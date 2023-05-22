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Типичные нарушения в ЖКХ и возврат в бюджет сотен тысяч рублей в Брестской области

22.05.2023
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29-10-2020 Минск. Комитет государственного контроля. Совместное заседание коллегий Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России. Фото Юрия Мозолевского

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из отраслей, функционирующая в интересах всего населения страны. Несмотря на проводимую работу, при проведении проверок организаций отрасли по-прежнему выявляются многочисленные нарушения.

Как рассказали “Лунінецкім навінам” в  Комитете государственного контроля Брестской области, к типичным относятся нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, требований законодательства об обращениях граждан, учета лома и отходов черных и цветных металлов, неэффективное использование бюджетных средств.

Надлежащим образом не налажена работа по проведению ремонтов жилищного фонда. При отсутствии надлежащего контроля со стороны заказчика за ходом строительства устанавливаются факты завышения объемов и стоимости строительных работ.

Выявляются недостатки в части хранения местных топливно-энергетических ресурсов, нарушения правил эксплуатации и содержания объектов захоронения отходов, размещение отходов вне санкционных мест.

Так, по результатам проверок организаций ЖКХ области, проведенных в 2022 году доначислено и взыскано в бюджет более одного миллиона рублей, в результате приобретения оборудования у посредников дополнительные расходы средств бюджета составили 600 тыс.руб.

Только за прошедший период текущего года доначислено порядка 200 тыс. руб. налогов, поставлены на учет излишки неучтенных объектов основных средств на сумму свыше 200,0 тыс. руб. и другие.

Информация о выявляемых Комитетом нарушениях и недостатках доводится до гор- и райисполкомов с внесением предложений, направленных на обеспечение эффективной работы предприятий ЖКХ.

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