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Тихановская работает на Лукашенко? Красно-белая междоусобица: правда и ложь белорусской оппозиции (видео)

25.07.2022
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В стане беглой белорусской оппозиции междоусобное противостояние за контроль над скудеющими потоками финансирования ожидаемо перешло в стадию войны «все против всех». И каждый, забыв о декларациях борьбы «за свободу» и «против режима», готов сожрать соседа, особенно если у него еще остался более жирный кусок пирога. Фейковые штабы, псевдообъединения, как бы батальоны, вроде альянсы и другие разъединения. Всё это у Игоря Тура в рубрике «Антифейк». Осторожно, местами будет ядовито и кислотно!

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