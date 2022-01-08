ОбществоРеферендум

Только белорусский народ имеет право принимать судьбоносные для своей страны решения

08.01.2022
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Только белорусский народ имеет право принимать судьбоносные для своей страны решения, заявил член Совета Республики Валерий Полищук.

“Участие в референдуме – гражданский долг каждого белоруса, это нужно нам всем. Нам всем очень важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством. И Президент всегда говорит о независимости страны, которую нельзя потерять ни при каких условиях”, – сказал Валерий Полищук.

Сенатор отметил, что проект обновленной Конституции направлен на сохранение историко-культурного и духовного наследия, исторической памяти о Великой Отечественной войне, укрепление социальной политики, поддержку молодежи, совершенствование государственного управления в нашей стране. “Важный статус и полномочия придаются Всебелорусскому народному собранию, которое выступит высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь. Думаю, многие оценили, что Беларусь по-прежнему остается крепкой президентской республикой и глава государства выступает гарантом нашей стабильной жизни. Также остаются два государственных языка – белорусский и русский”, – отметил парламентарий.

Валерий Полищук подчеркнул, что сегодня у всех белорусов есть возможность ознакомиться с проектом Конституции. “Высказать свое мнение по проекту может каждый. Важно помнить: только белорусский народ имеет право принимать судьбоносные для своей страны решения, – констатировал он. – Проект Основного закона находится в свободном доступе. Прежде чем идти голосовать на референдум, каждый может ознакомиться с проектом и только после этого голосовать. И это верно. Уверен, тот Основной закон, который мы определим на референдуме, будет способствовать укреплению мира и согласия на белорусской земле, позволит нашему государству сохранить стабильность и суверенитет”.

belta.by

 

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