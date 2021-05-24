Только настоящий патриот и человек, ценящий жизнь как высшую ценность, может пожертвовать собой ради других

Уже прошло почти четверть века с того рокового дня, как ценой собственной жизни подполковник Владимир Карват не допустил падения самолета, чем спас много человеческих жизней.

…Теплый вечер 23 мая 1996 года. Ничто не предвещало беды, как неожиданно раздался сильный звук, как будто от взрыва, а в поле появилось зарево, словно от пожара. Через некоторое время жители деревень Арабовщина и Большое Гатище узнали, что неподалеку разбился самолет.

Хронометраж той трагедии, вписавшей имя брестчанина Владимира Карвата в бессмертие, расписан буквально по секундам.

В 22 часа 44 минуты 31 секунду его истребитель с бортовым номером 29 начал разбег. Неожиданно из-за неполадок самолет начал терпеть крушение. Руководитель полетов дал команду летчику катапультироваться, но на пути горящей машины находились населенные пункты, от которых Владимир Карват стал уводить истребитель.

В 22:54, через 14 секунд после доклада об отказе системы управления, Су-27 плашмя упал на землю. Многие жители деревень поспешили к месту крушения.

– Мужчины, которые побывали там рассказывали, что повсюду были разбросаны обломки, кабина находилась отдельно, даже показалось, что летчик живой, но… Потом появились пожарные, милиция, оцепили все, – вспоминает, будто это было вчера, жительница Арабовщины Анна Владимировна. – Даже страшно представить, что могло бы случиться, упади самолет на деревню. Владимир Карват спас всех, ценою собственной жизни.

После того как летчика похоронили, многие в деревне задумались как отблагодарить их спасителя, пусть даже и посмертно. Было решено поставить герою памятник в центре деревне, а вблизи места падения самолета установлен мемориал. Указом Главы государства 21 ноября 1996 года летчику присвоено звание Героя Беларуси (посмертно).

Приехали почтить память отважного пилота его близкие родственники, представители власти, общественных объединений, духовенства, военнослужащие, депутаты, местные жители, кадеты, учащиеся, в том числе школ № 8 Бреста и № 182 Минска, которые носят имя первого Героя Беларуси.

Заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий подчеркнул, что подвиг Владимира Карвата – пример смелости и любви к родной земле, ее людям.

– Только настоящий патриот и человек, ценящий жизнь как высшую ценность, может пожертвовать собой ради других, – сказал он. – Подвиг Владимира Карвата 19 мая повторили лидские летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, уведя неисправный самолет от жилых домов. Мы скорбим, что молодые люди погибли. Вместе с тем благодарим родителей, которые достойно воспитали сыновей, выполнивших воинский и человеческий долг до конца.

Люди не забудут их подвиг, так же, как помнят Владимира Карвата и всегда будут благодарны ему жители Арабовщины.

– Гордимся тем, что брестская земля воспитала такого героя, – отметил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. – Мы должны ставить в пример героев Великой Отечественной войны и тех, кто продолжает эти славные традиции. В их числе Владимир Карват, Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Их имена навсегда останутся в истории страны и в наших сердцах.



Минутой молчания почтили память погибших пилотов. У мемориала были возложены цветы и венки. В дань уважения к подвигу Владимира Карвата с места его гибели взята земля, которую передадут в храм-памятник Всех Святых в Минске.

По традиции в этот памятный день торжественно приняли в пионеры младших школьников района.

Инна ГОНЧАР, “Наш край”. Фото Бориса НОВОГРАНА