«Только полная предоплата!»: в мае в Брестской области 44 потерпевших так и не получили приобретаемые ими товары

Сегодня при покупке товаров необязательно лично общаться с продавцом. Достаточно лишь компьютера или мобильного устройства с доступом в сеть Интернет и можно осуществлять заказ не выходя из дома. Существует множество различных сервисов по продаже товаров. Компании размещают каталоги продукции на сайтах, некоторые осуществляют продажу посредством социальных сетей или мессенджеров.

Параллельно с добросовестными продавцами свою деятельность, но только преступную, осуществляют мошенники, которые не против заработать деньги при помощи обмана. Никто не застрахован от виртуальной встречи с киберпреступниками, поэтому правоохранительные органы постоянно осуществляют профилактику преступлений и рассказывают о различных способах мошенничества.

Одним из таких способов является продажа товаров в сети Интернет, хотя в действительности никакого товара не существует. Преступники создают в социальных сетях фиктивные страницы с известными либо вымышленными брендами. Они размещают информацию о продаже продукции и указывают стоимость, которая, как правило, ниже рыночной. Доверчивые граждане вступают в переписку с продавцами «воздуха» и договариваются о покупке. При этом злоумышленники просят полную предоплату и обещают быстро доставить товар. Потерпевшие переводят деньги на указанный счет, однако в последующем не получают ни товар, ни деньги обратно.

Всего в мае текущего года от рук мошенников пострадали 44 жителя Брестской области, которые перевели злоумышленникам деньги на общую сумму свыше 25 тысяч рублей. Примечательно, что в половине случаев граждане заказывали садовую мебель.

По каждому из таких фактов территориальными отделами Следственного комитета Брестской области возбуждены уголовные дела по ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечение их к уголовной ответственности.

Следственный комитет предостерегает граждан от необдуманных покупок в сети Интернет. Внимательно проверяйте магазины, смотрите по отзывам, на сколько добросовестно работает продавец. Договаривайтесь о том, чтобы приехал курьер с переносным кассовым аппаратом. Только в случае, если качество вас удовлетворит, можно оплатить товар.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.

Официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев