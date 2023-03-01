Торговля и услуги. Какие нарушения выявляет Пинский межрайонный комитет государственного контроля?

Торговля и услуги – одни из наиболее важных сфер экономики страны. Например, в структуре валового регионального продукта Брестской области за 2022 года они составили 7,8%, в денежном выражении – это 1,7 млрд. руб.

Пинским межрайонным комитетом государственного контроля совместно с Пинским межрайотделом УДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области в течение 2022 года, истекшего периода 2023 года проанализировано более 40 объектов на территории города Пинска, Ивановского, Лунинецкого, Пинского и Столинского районов.

Как показывает практика, рядом субъектов хозяйствования допускаются нарушения.

Типичные нарушения в части правил торговли – несоблюдение ассортиментных перечней, отсутствие ценников и недоведение до покупателей необходимой и достоверной информации, содержащей сведения об основных потребительских свойствах на реализуемые товары, а также предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности.

В части общих санитарно-эпидемиологических требований – несоблюдение условий хранения товаров, отсутствие приборов контроля температурного и влажностного режимов, обращение пищевой продукции с нарушением целостности потребительской упаковки, загнивших и испорченных фруктов и овощей.

В трех случаях выявлено использование кассовых аппаратов при приеме наличных средств с формированием платежного документа, в котором дата и время оплаты товара (работы, услуги) указаны с существенным отклонением от астрономического времени – до 26 минут.

В двух объектах установлено нарушение порядка ценообразования.

В трех объектах общественного питания установлены несоблюдения рецептур блюд.

Всего по результатам проверок за нарушения законодательства к административной ответственности привлечены 15 физических и юридических лиц, к дисциплинарной ответственности – 27 работников организаций.

В.В.Балук, ведущий государственный инспектор Пинского межрайонного комитета государственного контроля