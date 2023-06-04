Торговля: конкуренция за покупателей в Микашевичах

Делать покупки приятнее в том магазине, где посетителей встречают с искренней улыбкой. А когда еще и ассортимент товаров всегда радует разнообразием, то возвращаться в такой торговый объект хочется вдвойне. Вот уже много лет на этих правилах строится работа коллектива гастронома «Полесье» в Микашевичах.

– Купить необходимые продукты питания или промышленные товары – давно не проблема, – говорит продавец с выполнением функции заведующей Людмила Горгун. – В городе конкуренция в сфере торговли довольно высокая. А это значит, магазины постоянно должны работать над сохранением постоянных и привлечением новых покупателей.

Задача эта сложная, но, как показывает пример гастронома «Полесье», выполнимая. После реконструкции, которая шла практически весь прошлый год и обошлась в 113 тысяч рублей, магазин укрепил свою конкурентоспособность. Ведь торговое помещение площадью 264 квадратных метра стало еще более светлым и привлекательным.

– Для успешной работы необходимо, чтобы был богатый ассортимент товаров, удобная и красивая выкладка, а люди уходили довольными. Поэтому постоянно держим руку на пульсе, изучая вкусы и предпочтения покупателей. На них и стараемся ориентироваться, – продолжает разговор собеседница. – Внимательно отслеживаем выпуск новинок белорусских производителей и предлагаем их землякам и гостям Микашевич. А еще в свое время мы стали первым торговым объектом в городе, где стали продавать кур-гриль. Сейчас у нас появилась холодильная комната. Она позволила улучшить выкладку молочной и колбасной продукции, расширить ассортимент охлажденного мяса и полуфабрикатов.

Инициативная, грамотная, коммуникабельная. Именно такие черты характеризуют Людмилу Горгун. В потребкооперации она уже почти три десятилетия и отлично знает, как правильно организовать успешную работу магазина. В этом важном деле ей помогают продавцы Александра Котович, Татьяна Заступневич, Татьяна Наукович, Ирина Кулакевич и Милана Невдах.

– Вместе мы – сплоченная и дружная команда, которая работает на общий результат, – констатирует Людмила Горгун. – Коллектив прекрасно понимает это и старается выполнять задачи максимально хорошо. Вдвойне приятно, что наши покупатели ценят это. А это, согласитесь, дорогого стоит!

Наталья Лялюк

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