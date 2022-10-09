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Торговый центр на Мелиоративной, 16л в Лунинце приглашает за покупками!

09.10.2022
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Когда разговор заходит о торговом центре на Мелиоративной, 16л в райцентре, многие по привычке называют его ДОКом. Кто-то ориентируется на соседнюю «Викторию», а кто-то стал постоянным покупателем магазинов «АМИ» и «СтильМир». Для тех же, кто еще ни разу здесь не был, совершим небольшую экскурсию.

Огромный выбор одежды, обуви и галантерейных товаров постоянно в наличии в магазине «СтильМир». И приходить сюда лучше всей семьей – здесь точно предложат то, что может понравиться мужчинам, женщинам и детям. Не даром «СтильМир» – семейный.

Уютный дом – так позиционирует себя магазин «АМИ». Здесь в широком ассортименте представлены мягкая мебель, спальни, компьютерные кресла и столы. Как отмечают продавцы – на любой вкус и рост. Всегда в наличии большой выбор тюлей и штор, пледов, различных нужных мелочей и декора для дома. При этом постоянно проводятся различные акции, а скидки на товары порой достигают 78 процентов.

Хотя, конечно же, никакие фотографии и тексты не передадут то, что могут предложить в магазинах. Поэтому самое верное решение – собраться и наведаться туда. Глядишь, и что-то необходимое насмотрите.

Кстати, в скором времени, ориентировочно в ноябре, в этом же здании по улице Мелиоративная, 16л, откроется и магазин «Сантехника». Так что выбор товаров для дома и семьи в одном месте еще больше расширится.

ИП Кононович И.И. УНП 200571423.

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