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Торжественное мероприятие ко Дню машиностроителя на ОАО «Полесьеэлектромаш» (Лунинецкий район)

23.09.2022
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В актовом зале ОАО «Полесьеэлектромаш» состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня машиностроителя. 

Заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалевич не только поздравил коллектив с профессиональным праздником, но и вручил Почетную грамоту райисполкома электромонтеру ЦПД Дмитрию Рылачу и Благодарственное письмо – оператору станков с программным управлением ЦПД Ирине Косач.

Председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович также много теплых слов адресовал заводчанам и вручил Почетные грамоты райсовета директору завода Василию Колодичу и водителю участка транспорта Николаю Солуйчику, а также Благодарственное письмо – контролеру малярных работ ОТК Елене Дорохович.

Под бурные аплодисменты коллег на сцену поднялась намотчик катушек и секций электрических машин цеха по производству электродвигателей Екатерина Ванюк, отмеченная Благодарностью Министерства промышленности Республики Беларусь. Заслуженные награды от профсоюзной первички вручены тем, кто в этом году отметил юбилей профессиональной деятельности на предприятии. В их числе – Ольга Сайко и Вадим Кирикович (30 лет), Елена Дырман (35 лет), Василий Лемешевский и Светлана Кохович (40 лет).

С искренними поздравлениями в этот день к работникам ОАО «Полесьеэлектромаш» обратились директор Василий Колодич и председатель профкома Инна Ковалевич. Они вручили грамоты и премии тем, чьи имена занесены на Доску Почета, активистам профсоюзного движения, победителям спортивных состязаний и выставки-конкурса «Золотая осень».

Замечательным подарком для всех заводчан стал концерт с неподражаемыми ведущими Ириной Ханцевич и Андреем Конопацким, в котором участвовали лучшие детские и взрослые вокальные и танцевальные коллективы и солисты Лунинетчины.

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