Торжественное мероприятие ко Дню милиции прошло в ГДК

Торжественное мероприятие по случаю профессионального праздника сотрудников милиции состоялось в ГДК. Чествовали заслуженных правоохранителей, тех, кто сегодня стоит на страже законности и общественного порядка и в Лунинецком районе.

В церемонии награждения сотрудников органов внутренних дел, которые имеют высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, приняли участия председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич, руководители районных структурных подразделений правоохранительных ведомств.