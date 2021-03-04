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Торжественное мероприятие ко Дню милиции прошло в ГДК

Торжественное мероприятие по случаю профессионального праздника сотрудников милиции состоялось в ГДК. Чествовали заслуженных правоохранителей, тех, кто сегодня стоит на страже законности и общественного порядка и в Лунинецком районе.

В церемонии награждения сотрудников органов внутренних дел, которые имеют высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, приняли участия председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич, руководители районных структурных подразделений правоохранительных ведомств.

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