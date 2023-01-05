Адреса милосердияМикашевичиНовости районаОбщество

Торжественное мероприятие ко Дню работников соцслужбы прошло в Лунинце

05.01.2023
522
Торжество, приуроченное ко Дню работников социальной службы состоялось, в малом зале райисполкома. 
Слова теплых пожеланий в адрес собравшихся прозвучали от заместителя председателя райисполкома Анатолия Захаркевича, начальника управления по труду, занятости и социальной защите Ирины Семенченко, а также лидера районной организации РОО «Белая Русь» Раисы Мозырчук.
Высших наград района — Почетных Грамот районного исполнительного комитета — удостоены социальные работники Лариса Орешкевич из Дребска и Елена Ковалец из Велуты.
   
Теги
Показать больше
Photo of LNC

LNC

Похожие статьи

Photo of Лукашенко: негативные тенденции по экспорту удалось преодолеть, но успокаиваться нельзя

Лукашенко: негативные тенденции по экспорту удалось преодолеть, но успокаиваться нельзя

05.01.2023
Photo of Белгидромет не прогнозирует раннего начала посевной

Белгидромет не прогнозирует раннего начала посевной

05.01.2023
Photo of Рождественский турнир по волейболу прошел в Лунинце

Рождественский турнир по волейболу прошел в Лунинце

05.01.2023
Photo of Сотрудники милиции оперативно нашли ребенка, который ушел из дома

Сотрудники милиции оперативно нашли ребенка, который ушел из дома

05.01.2023
Photo of Депутат Анатолий Насеня вручил подарки пожилым (Лунинецкий район)

Депутат Анатолий Насеня вручил подарки пожилым (Лунинецкий район)

05.01.2023
Photo of На трассе Минск-Микашевичи легковушка насмерть сбила пенсионерку

На трассе Минск-Микашевичи легковушка насмерть сбила пенсионерку

04.01.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть