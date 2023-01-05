Торжественное мероприятие ко Дню работников соцслужбы прошло в Лунинце

Торжество, приуроченное ко Дню работников социальной службы состоялось, в малом зале райисполкома.

Слова теплых пожеланий в адрес собравшихся прозвучали от заместителя председателя райисполкома Анатолия Захаркевича, начальника управления по труду, занятости и социальной защите Ирины Семенченко, а также лидера районной организации РОО «Белая Русь» Раисы Мозырчук.

Высших наград района — Почетных Грамот районного исполнительного комитета — удостоены социальные работники Лариса Орешкевич из Дребска и Елена Ковалец из Велуты.