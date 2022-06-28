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Торжественное мероприятие, приуроченное к Дню кооперации, состоялось в Лунинце

28.06.2022
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Кооператоры Лунинецкого района в субботу, 2 июля, отметят свой профессиональный праздник. А сегодня, 28 июня, в ГДК состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к этому событию.

Искренние поздравления в адрес работников райпо с пожеланиями здоровья и счастья, благополучия и успехов, плодотворной профессиональной деятельности прозвучали из уст заместителя председателя райисполкома Владимира Ковалевича, первого заместителя председателя Брестского облпотребсоюза Алексея Макаревича и председателя правления Лунинецкого райпо Максима Сумара.

Они вручили награды лучшим из лучших. Ряд работников и ветеранов райпо отмечены грамотами и благодарственными письмами облпотребсоюза, райисполкома и районного потребительского общества. Замечательным подарком для всех присутствующих стал концерт, подготовленный коллективом городского дома культуры.

Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж

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