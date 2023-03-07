МикашевичиНовости районаОбщество
Торжественное мероприятие в честь женщин состоялось в Лунинце (фоторепортаж)
Торжественное мероприятие к честь женщин состоялось в городском Доме культуры Лунинца 7 марта.
Поздравления в адрес женщин Лунинетчины звучали от председателей районных: исполнительного комитета – Александра Савины, Совета депутатов – Виктора Рафаловича и объединения профсоюзов – Игоря Гапона. Все они были наполнены теплотой, добром и нежностью.
Прекрасными концертными номерами о весне и красоте, о матерях и любимых женщинах дополнили выступления самодеятельные артисты Лунинетчины.
Подробности в ближайшем номере газеты «Лунінецкія навіны»
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия