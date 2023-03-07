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Торжественное мероприятие в честь женщин состоялось в Лунинце (фоторепортаж)

07.03.2023
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Торжественное мероприятие к честь женщин состоялось в городском Доме культуры Лунинца 7 марта.

Поздравления в адрес женщин Лунинетчины звучали от председателей районных: исполнительного комитета – Александра Савины, Совета депутатов – Виктора Рафаловича и объединения профсоюзов – Игоря Гапона. Все они были наполнены теплотой, добром и нежностью.

Прекрасными концертными номерами о весне и красоте, о матерях и любимых женщинах дополнили выступления самодеятельные артисты Лунинетчины.

Подробности в ближайшем номере газеты «Лунінецкія навіны»

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