«Торжественные линейки, вопросы читателей и встреча выпускников через 45 лет» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 2 сентября
Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны” за 2 сентября:
— Урачыстыя лінейкі, прысвечаныя Дню ведаў, сабралі каля навучальных устаноў Лунінеччыны адпачыўшых за лета хлопчыкаў і дзяўчынак.
— Будучыня партый і грамадзянскай супольнасці
— Сінкевічы: перспектывы ёсць
— Важнае свята беларусаў
— «Мы должны быть строителями своей жизни»
— Эксперты о том, почему Беларусь всегда чтит своих аграриев, а на Западе превалируют интересы бизнеса
— Газовики работают профессионально
— Пытанні – у месенджарах, адказы – у газеце
— «Летние кафе»: плюсы и минусы
— Хранители памяти Так можно назвать уроженцев Лахвы, которые на протяжении всей жизни свидетельствовали о мужестве своих земляков.
— «Золотой» приговор
— «Літаратурная старонка» да Дня беларускага пісьменства
— Протоиерей Сергий Крышталь размышляет над вечными вопросами.
— Встреча выпускников через 45 лет
— Фотаконкурс «Сучасніца» набывае папулярнасць