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«Торжественные линейки, вопросы читателей и встреча выпускников через 45 лет» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 2 сентября

02.09.2022
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Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны” за 2 сентября:

— Урачыстыя лінейкі, прысвечаныя Дню ведаў, сабралі каля навучальных устаноў Лунінеччыны адпачыўшых за лета хлопчыкаў і дзяўчынак.

— Будучыня партый і грамадзянскай супольнасці

— Сінкевічы: перспектывы ёсць

— Важнае свята беларусаў

— «Мы должны быть строителями своей жизни»

— Эксперты о том, почему Беларусь всегда чтит своих аграриев, а на Западе превалируют интересы бизнеса

— Газовики работают профессионально

— Пытанні – у месенджарах, адказы – у газеце

— «Летние кафе»: плюсы и минусы

— Хранители памяти Так можно назвать уроженцев Лахвы, которые на протяжении всей жизни свидетельствовали о мужестве своих земляков.

— «Золотой» приговор

— «Літаратурная старонка» да Дня беларускага пісьменства

— Протоиерей Сергий Крышталь размышляет над вечными вопросами.

— Встреча выпускников через 45 лет

— Фотаконкурс «Сучасніца» набывае папулярнасць

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