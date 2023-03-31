Товарищеский матч по мини-футболу прошел в Лунинце

В рамках акции «Полезные каникулы» на базе СДЮШОР в Лунинце состоялся товарищеский матч по мини-футболу.

По словам инспектора ИДН РОВД Светланы Борисевич, в состав команд вошли ребята, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. К организации соревнования, кроме инспекции по делам несовершеннолетних, присоединились райком БРСМ во главе с первым секретарем Викторией Бакунович и специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Лунинецкого райисполкома, которую возглавляет Наталья Столярчук.

– Победителям вручили подарки, проигравшим – сувениры, хотя, наверное, их вовсе не было, – отметила Светлана Сергеевна. – Ведь дети с пользой и интересом провели время. Чувствовался сопернический дух. Все остались довольны и разошлись с положительными эмоциями.