Общество

Традиционный конкурс строя  и песни в Лунинской СШ

24.02.2023
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Неделю патриотического воспитания в ГУО » Лунинская  СШ» завершил  традиционный конкурс строя  и песни.

Учащиеся 3-11 классов  продемонстрировали мастерство  строевой подготовки.  Оценивало жюри в составе офицеров, воинов — интернационалистов, представителей ДОСААФ, ветераны пограничной службы.

Поздравляем ребят💐💐💐

Первая возрастная группа- учащиеся 3-5 классов: 1 место- 4 Кл, вторая группа- 6-8 класс: 1 место- 7 Кл., третья  группа- 9-11 классы: 1 место  9 класс

Лунинская СШ

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