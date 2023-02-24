Общество
Традиционный конкурс строя и песни в Лунинской СШ
Неделю патриотического воспитания в ГУО » Лунинская СШ» завершил традиционный конкурс строя и песни.
Учащиеся 3-11 классов продемонстрировали мастерство строевой подготовки. Оценивало жюри в составе офицеров, воинов — интернационалистов, представителей ДОСААФ, ветераны пограничной службы.
Поздравляем ребят💐💐💐
Первая возрастная группа- учащиеся 3-5 классов: 1 место- 4 Кл, вторая группа- 6-8 класс: 1 место- 7 Кл., третья группа- 9-11 классы: 1 место 9 класс
Лунинская СШ