«Трагедия сожженных деревень» Мероприятия в гимназии имени В.И. Недведского

Минутой молчания почтили память погибших жителей Хатыни и других сожженных деревень в гимназии имени В.И. Недведского.

Но это не единственное мероприятие, приуроченное 80-летию со дня трагических событий в Хатыни, которое прошло в учреждении образования.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Ирина Шевчик, пионерская дружина организовала волонтерскую акцию «Доброе сердце – ветеранам!». Учащиеся посетили участницу Великой Отечественной войны Анну Максимовну Шевчик и оказали ей помощи по хозяйству.

Во всех классах провели информационные часы, во время которых классные руководители активно использовали литературу, представленную на библиотечной выставке «Трагедия сожженных деревень».

Кульминацией стал единый урок «О чем звонят колокола Хатыни?», который провел директор гимназии Сергей Высоцкий.