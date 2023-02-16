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Трагедия в Брагинском районе: два пограничника провалились под лед и утонули

16.02.2023
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Два пограничника провалились под лед и утонули в Брагинском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гомельской пограничной группе.

Несчастный случай произошел утром 15 февраля при выполнении задач по охране границы в Брагинском районе. Лейтенант, сержант контрактной службы и военнослужащий срочной службы проверяли режим госграницы, они выполняли задачи в сложных условиях в разлившейся пойме Днепра.

Военнослужащие обходили большой разлив, когда сержант-контрактник оказался в воде, провалившись под лед. Его пытался оперативно спасти офицер, а срочника отправил на сушу. Лед не выдержал вес двух вооруженных людей в полной экипировке, в результате оба пограничника утонули.

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