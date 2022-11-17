Трагедия в Микашевичах: подробности из зала суда в Лунинце

В суде Лунинецкого района под председательством Светланы Братановой недавно состоялось заседание по резонансному уголовному делу о ДТП в Микашевичах, в котором погибли два человека

Обвиняемым был 30-летний местный житель. Смертельная авария произошла 16 апреля. По словам судьи, допрошенный в судебном заседании мужчина свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, указав, что придерживается тех, что давал в ходе предварительного следствия.

Так, по дороге в Микашевичи водитель и пассажиры «Крайслера» останавливались на трассе М-10, распивали спиртное – водку и пиво. После чего продолжили движение в сторону города гранитодобытчиков, никто из сидящих в машине не позаботились о том, чтобы пристегнуться ремнями безопасности.

Один из пассажиров попросил показать, насколько быстро разгоняется машина. Водитель, который к тому же не имел водительских прав, разогнал иномарку более 100 км/ч при разрешенной скорости до 60 км/ч. Двигаясь по улице Первомайской на подъезде к ДК «Гранит», заметил на пешеходном переходе женщину.

Во встречном направлении двигался автомобиль «Фольксваген Гольф», в котором пожилая пара возвращалась с дачного участка. Сбавлять скорость водитель «американца» не стал, а просто убрал ногу с педали газа, будучи уверенным, что пешеход успеет перейти дорогу. В какой-то момент его рука, удерживающая руль, дернулась, и «Крайслер» резко изменил направление в сторону встречной полосы. То, что избежать столкновения с движущимся по ней автомобилем, не получится, понимал, но сделать ничего не мог, учитывая огромную скорость. Он закрыл глаза и то, что происходило дальше, не помнит. Очнулся, когда сотрудники РОЧС доставали его из автомобиля.

Он не помнил тот ужас, свидетелем которого стали многочисленные жители Микашевич: после столкновения с «Фольксвагеном», минивен совершил наезд на ограждение и осветительную мачту, а потом опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний брат водителя и его 33-летний знакомый, находившиеся в машине в качестве пассажиров, от полученных травм скончались, а 29-летнему двоюродному брату причинены тяжкие телесные повреждения. Водитель «гольфика» и его супруга получили незначительные травмы.

Обвиняемый, который, кстати, не сильно пострадал, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. На такой же срок он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.

Как рассказала судья Светлана Братанова, перелистывая материалы уголовного дела и показывая фотографии с места происшествия, последствия могли быть еще более удручающими, учитывая, что трагедия произошла днем на оживленном перекрестке.

По научным данным тяжесть последствий у водителей, находившихся в момент ДТП в нетрезвом состоянии, в 1,5 раза выше, чем у трезвых. Если водитель выпил 150 грамм водки, что приблизительно соответствует 1,1 промилле содержания алкоголя в крови, то это увеличивает вероятность погибнуть в ДТП в 2,5 раза. При уровне алкоголя в крови, равном 1,5 промилле, вероятность погибнуть увеличивается в 16 раз. У виновника же ДТП он составил 2,38 промилле!

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