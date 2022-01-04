Трансляцию богослужения на Рождество Христово проведет телеканал “Беларусь 1”

Вечером 6 января праздничное богослужение на Рождество Христово по календарю православной конфессии покажет телеканал “Беларусь 1”. Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Божественную литургию возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Начало прямой трансляции из столичного Свято-Духова кафедрального собора в 21.50.

Рождественским утром в 6.25 владыка Вениамин обратится к верующим со Словом, а в 7.30 телеканал “Беларусь 3” покажет тематический выпуск программы “Размовы пра духоўнае”.