Транспортная инспекция информирует перевозчиков об изменениях КоАП и ПИКоАП

С 1 марта 2021 вступили в силу новые Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (или проще – КоАП и ПИКоАП).

Изменения в ПИКоАП не так значительны, как в КоАП. В последнем административная ответственность по многим правонарушениям смягчена.

Субъектам, осуществляющим перевозки необходимо понимать, что административная ответственность за нарушения законодательства в сфере транспортной деятельности, безопасности дорожного движения в новых кодексах никоим образом не упразднена, изменений глобального характера не претерпела, но есть некоторые новации.

Пунктом 12 части 1 статьи 3.30 ПИКоАП определено, что должностные лица Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных следующими нормами Особенной части КоАП: по части 1 статьи 12.19 (невыполнение требований о заключении договора обязательного страхования), по статья 13.3 (незаконная предпринимательская деятельность), 18.11 (нарушение правил эксплуатации транспортного средства), по частям 6 и 14 статьи 18.13 (нарушение правил перевозки пассажиров), по статьям 18.18 (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения), 18.19 (эксплуатация в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 18.21 (допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, имеющего неисправности), 18.22 (допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения), 18.23 (нарушение установленного режима труда и отдыха и требований к его учёту при выполнении автомобильной перевозки), 18.26 (нарушение водителем автомобиля-такси правил перевозки пассажиров) 18.29 (повреждение либо загрязнение автомобильной дороги или иного дорожного сооружения), 18.36 (осуществление международной автомобильной перевозки без разрешения либо управление транспортным средством без международного сертификата технического осмотра). 18.37 (нарушение порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств), 24.11(непредставление документов, отчётов и иных материалов).

Кроме указанного выше, пунктом 6 части 2 статьи 3.30 ПИКоАП должностные лица Транспортной инспекции уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях по статьям 24.1 (неисполнение письменного требования (предписания), 24.2 (воспрепятствование проведению проверки, экспертизы), 24.3 (неповиновение законному требованию или распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий), 24.4 (оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий), 24.58 (непринятие мер по надлежащей организации деятельности юридического лица), 25.2 (вмешательство в разрешение дела об административном правонарушении), 25.4 (заведомо ложные объяснения, заявление, заключение эксперта, заведомо неправильный перевод), 25.5 (отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений либо эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей),25.6 (уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс, либо к судебному исполнителю).

В новом КоАП по сравнению с ныне действующим практически на треть сократилось общее количество статей, по которым должностные лица Транспортной инспекции уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях. Из компетенции изъяты статьи, по которым должностные лица Транспортной инспекции протоколы практически не составляли. В частности, аналог статьи 17.9 ныне действующего КоАП – курение (потребление) табачных изделий в запрещённых местах, в новом КоАП не входит в компетенцию Транспортной инспекции.

Есть и другие новшества. Так, в новом КоАП в компетенцию Транспортной инспекции включена статья 18.11, которая предусматривает ответственность за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении (проще – без техосмотра). Ответственность за административное правонарушение, предусмотренное статьей 18.11 нового КоАП, разделена. Это означает, что если транспортное средство принадлежит физическому лицу, то за допущенное нарушение будет отвечать его владелец. Но если машина принадлежит юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, то за отсутствие техосмотра ответственность будет нести не нанятый водитель, а непосредственно юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В новом КоАП практически в той же редакции сохранена статья об ответственности лица, ответственного за допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, имеющего неисправности, в том числе и в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, изменился только номер — 18.24 в действующем КоАП, 18.21 в новом КоАП.

Начальник Регионального отдела контроля автомобильного транспорта Филиала Транспортной инспекции по Брестской области Степанюк Н.А.