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Транспортный налог: кому и в какие сроки нужно платить

10.08.2022
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В инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области рассказали об особенностях и сроках уплаты транспортного налога

«В 2021 году был введен транспортный налог. Он рассчитывается налоговыми органами и предъявляется для уплаты плательщику, а прохождение гостехосмотра не зависит от уплаты налога. Он уплачивается за любое транспортное средство, состоящее на учете в ГАИ, выпущенное начиная с 1991 года. Ставки налога зависят от разрешенной максимальной массы, вместимости или определяются за одну единицу транспортного средства. Например, за легковой автомобиль ставки установлены в размере от Br61 до Br223, за прицеп — Br41-223, за мотоцикл — Br41, за грузовой автомобиль — от Br162 до Br508», — рассказали в инспекции.

Отдельные категории транспортных средств не облагаются транспортным налогом: электромобили, спецтранспорт для инвалидов, числящиеся в угоне, украденные, снятые с учета до 1 июля 2021 года.

Ставки транспортного налога снижены на 50% для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I, II группы, пенсионеров, на 25% — для инвалидов III группы. Дополнительно освобождение может быть предоставлено местными органами власти физическим лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«В 2021 году по 15 декабря уплачивался авансовый платеж, который предъявлен 236 тыс. плательщиков на сумму Br7,8 млн. Авансовый платеж должны были уплатить только те физические лица, у которых отсутствовал действующий техосмотр на 1 января 2021 года. В 2022 году сумма авансового платежа уменьшит сумму налога к уплате. В 2022 году будет предъявлено еще Br27,3 млн», — пояснили в инспекции.

В некоторых случаях устанавливается, что транспортные средства, указанные в извещении на уплату транспортного налога, сняты с учета заявителем в ГАИ до 1 января 2021 года либо зарегистрированы за иными физическими лицами. Тогда предлагается представить подтверждающие документы из соответствующего структурного подразделения ГАИ. Есть случаи, когда владельцы продали автомобиль «по доверенности» без оформления в органах ГАИ. В этих случаях бывший владелец является плательщиком транспортного налога.

Исчисленные за 2021 год на основании извещения налогового органа суммы транспортного налога необходимо уплатить не позднее 15 ноября 2022-го. При наличии вопросов по предъявленным к уплате суммам физические лица вправе обратиться в налоговый орган по месту своего жительства (месту регистрации).

Информация о контактных телефонах размещена на официальном сайте налоговых органов в разделе «Актуальное» — «Телефоны для получения консультаций по имущественным налогам физических лиц». Также контактные телефоны инспекций МНС размещены в разделе «Налоговые инспекции»

belta.by

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