Транспортный налог – основные положения

С 1 января 2021 года введен новый республиканский налог – транспортный (глава 28-1 Налогового кодекса Республики Беларусь). Он пришел на смену госпошлине за выдачу разрешения на допуск к участию транспортных средств в дорожном движении, которую автовладельцы должны были уплачивать перед прохождением транспортным средством (далее – ТС) техосмотра.

Плательщиками транспортного налога являются организации и физические лица (в том числе, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей).

Не являются плательщиками налога:

организации-перевозчики, включенные в перечни автомобильных перевозчиков, обязанных выполнять автомобильные перевозки транспортом общего пользования;

войска, воинские формирования;

республиканские органы госуправления, иные госорганы и органы госуправления, суды, органы прокуратуры, местные исполнительные и распорядительные органы.

Объектом налогообложения транспортным налогом являются ТС, зарегистрированные в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (ГАИ МВД) за организациями или физическими лицами.

В то же время, отдельные транспортные средства не признаются объектом налогообложения транспортным налогом . К ним, в частности относятся:

электромобили (ТС категории M 1 , M 1 G). Они не облагаются налогом до 31 декабря 2025 года;

, M G). Они не облагаются налогом до 31 декабря 2025 года; ТС, выпущенные не позднее 1991 года или сведения о годе выпуска которых отсутствуют;

ТС, используемые для оказания медицинской помощи, в т.ч. скорой медицинской помощи;

ТС, выбывшие у собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц.

Кроме того, установлена льгота для транспортных средств, снятых с учета в ГАИ до 1 июля 2021 года, а также ТС, в отношении которых еще действует полученное разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Но, как только истечет срок действия разрешения, с 1-го числа следующего месяца в отношении такого ТС надо будет исчислить налог.

Физическим лицам транспортный налог будут исчислять налоговые органы на основании сведений, представленных им государственными органами и иными организациями, в том числе осуществляющими государственную регистрацию ТС в Республике Беларусь. Расчет налога будет производиться по ставкам согласно пункта 2 приложения 27 к Налоговому кодексу Республики Беларусь.

Ежегодно до 1 сентября физическим лицам будет вручаться извещение с указанной в нем суммой исчисленного налога за истекший год. Уплатить налог надо будет не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим календарным годом.

Для отдельных категорий плательщиков (инвалидов I – III групп и пр.) предусмотрено применение пониженных ставок :

1. Ставки транспортного налога применяются в размере 50 процентов от установленной ставки в отношении транспортного средства, зарегистрированного за ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом I или II группы, лицом, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, или лицом, имеющим право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста, при наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

2. Ставки транспортного налога применяются в размере 75 процентов от установленной ставки в отношении транспортного средства, зарегистрированного за инвалидом III группы, при наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории (за исключением случаев, при которых предусмотрено их полное освобождение от уплаты транспортного налога либо ставка транспортного налога применяется в размере 50 процентов от установленной ставки).

Местные Советы депутатов или по их поручению исполнительные и распорядительные органы имеют право полностью или частично освобождать от уплаты транспортного налога физических лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, по транспортным средствам, не используемым при осуществлении предпринимательской деятельности.

В отношении транспортного налога за 2021 год предусмотрен особый порядок его уплаты физическими лицами, не получившими на 1 января 2021 года разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

Такие плательщики обязаны будут уплатить не позднее 15 декабря 2021 года авансовый платеж в размере 1 базовой величины за каждое ТС (базовая величина принимается в размере, установленном на 1 января 2021 года) на основании извещения налогового органа, вручаемого физическому лицу не позднее 1 ноября 2021 года. В отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана), мотоцикла авансовый платеж составляет 20 руб.

Доплату налога за 2021 год надо будет произвести не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, вручаемого физическому лицу не позднее 1 сентября 2022 года.

В случае, если за предшествующие налоговые периоды плательщику – физическому лицу не был исчислен транспортный налог, исчисление такого налога допускается не более чем за три календарных года, предшествующих году, в котором производится такое исчисление.

Подробнее на сайте районного исполнительного комитета.