Три авиабомбы времен войны обнаружили пограничники в Столинском районе

В Столинском районе пограничники обнаружили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в лесном массиве вблизи деревни Теребличи. Во время несения службы военнослужащие погранотряда обнаружили старые боеприпасы. О находке сообщили в дежурную часть Столинского РОВД. На место незамедлительно выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Потенциально опасную территорию оперативно перекрыли.

По оценке специалистов, в лесу нашли три авиационные бомбы ФАБ-100. В годы Великой Отечественной войны это была основная авиационная бомба СССР. Опасную находку уничтожили на месте.

В УВД напоминают: при обнаружении взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета следует немедленно сообщить о находке по телефону 102. Нужно запомнить место обнаружения находки и установить предупредительные знаки, используя для этого различные подручные материалы — жерди, колья, веревки, куски материи, камни. Необходимо отойти на безопасное расстояние и никого не подпускать к этому месту до прибытия сотрудников милиции. Категорически запрещается самостоятельно обследовать или перемещать находку, пытаться разобрать или распилить предмет, наносить по нему удары. Такие действия могут привести к непоправимым последствиям.

belta.by

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