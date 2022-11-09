Три человека погибли на пожарах в Лунинецком районе
По статистике МЧС, 7 из 10 пожаров в жилищном фонде происходят по вине неосторожных курильщиков. Так, на территории Лунинецкого района за 2022 года на пожарах погибли 3 человека, и все 3 погибли по вине непотушенной сигареты и находились в состоянии алкогольного опьянения.
Для привлечения внимания к проблеме пожаров по причине неосторожного обращения с огнём при курении с 8 по 18 ноября в Лунинецком районе, как и по всей стране, проходит акция «Не прожигай свою жизнь!».
Мероприятия акции пройдут в 2 этапа. Первый продлится по 11 ноября и затрагивает пункты приёма вторсырья, а также промышленные предприятия, общежития, сельские населенные пункты и другие места большого скопления людей.
Второй этап будет проходить с 14 по 18 ноября в колледжах, лицеях, а также в других местах с массовым пребыванием людей.
Для качественного и всестороннего освещения акции работники МЧС будут использовать интернет-пространство и СМИ. Так, например, в сети Интернет пройдет конкурс на лучший видеоролик по теме «Я не курю в постели и тебе не советую». И уже традиционно будет задействована почтовая рассылка безопасной корреспонденции, а также звонки от работников МЧС.
Чтобы обезопасить себя, свое имущество и своих близких необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
— никогда не курите лежа в постели или других местах для сна;
— не забывайте потушить сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте окурки и спички на пол;
— если произошло возгорание, сразу звоните в службу спасения по телефону «101» или «112»;
— как можно быстрее покиньте горящее помещение, обязательно закройте за собой двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее;
— если помещение сильно задымлено, пробирайтесь к выходу, пригнувшись к полу — там меньше дыма, по возможности прикройте нос и рот мокрой тканью.
Но самым лучшим вариантом предупреждения пожара является избавление от вредных привычек и ведение здорового образа жизни! Берегите себя и своих близких!
По информации Лунинецкого РОЧС
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