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Три пожара за сутки произошло в Брестской области

08.06.2023
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За прошедшие сутки в Брестской области зарегистрировано 3 пожара, на которых: уничтожено – 2 строения и повреждено – 2 строения. От полученных травм на пожаре 27 мая в больнице умер мужчина,  сообщает областное УМЧС

07.06.2023 в 10-00 поступило сообщение о пожаре хозяйственного строения в аг. Бытень Ивацевичского района. В результате пожара огнем уничтожена уличная уборная, повреждена стена хозяйственного строения на площади 3 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

07.06.2023 в 20-24 поступило сообщение о пожаре хозяйственного строения в
д. Борщево Каменецкого района. В результате пожара огнем строение уничтожено. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

07.06.2023 в 21-26 поступило сообщение о пожаре жилого дома в
г. Лунинец. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Мужчина умер в учреждении здравоохранения от  травм, полученных  27 мая

07.06.2023 в 09-30 из УЗ поступило сообщение о том, что от травм, полученных 27.05.2023 на пожаре в жилом доме в д. Семигостичи Столинского района скончался гр-н 1942 г.р., пенсионер. Причина пожара устанавливается.

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