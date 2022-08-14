Три Спаса: традиции и приметы

В августе православные верующие отмечают три праздника в честь Спасителя (три Спаса) — медовый, яблочный и ореховый. В их праздновании тесно переплелись народные и христианские традиции.

Спас Медовый

Первый Спас («на воде», Медовый Спас) приходится на 14 августа и установлен по случаю двойной победы: русский князь Андрей Боголюбский одержал победу над болгарами, а греческий император Мануил — над арабами в 1164 году. Русский князь и греческий император имели в войсках своих Святой Крест Господень. Они оба усердно молились ему о помощи и оба удостоились с войсками чудного видения: от взятых на войну икон Спасителя и Матери Божьей исходил свет и осенял войска. Храбро кинулись воины на неприятеля и победили.

В церковном календаре этот праздник отмечен как Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Он сопровождается выносом креста, крестным ходом и торжественным водосвятием рек, озер, водоемов. Поэтому первый Спас иногда называют мокрым Спасом («на воде»).

В народе первый Спас больше известен как медовый. Это праздник пчеловодов, когда пчеловоды-пасечники заламывают в ульях первые медовые соты. «На первый Спас заламывай соты», «На первый Спас и нищий медку покушает», — говорят в народе. Крестьяне полагали, что с этого дня пчелы перестают вырабатывать мед. Первые соты обычно несли в церковь: не только на освящение, но еще и «на помин родителей».

С первого Спаса начинался, как правило, посев озимых хлебов. «Первый Спас — первый посев», — говорили наши предки и непременно приносили в церковь семена, а священники перед севом окропляли поля святой водой. Освящали также и колодцы. Живы такие народные приметы: «С первого Спаса отцветают розы, падают хорошие росы», «На мокрый Спас лошадей купают, а пчелы перестают носить медовую взятку».

С праздником первого Спаса совпал день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев. Упоминание о них в народном календаре связано со временем собирания мака.

Спас Яблочный

Второй Спас (Великий Спас, Спас «на горе», яблочный) отмечается 19 августа. В православной церкви в этот день празднуют Преображение Господне — описанное в Евангелиях таинственное преображение, явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками.

Евангелия рассказывают о том, что Иисус, взяв Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору, чтобы помолиться. Во время этой молитвы произошло Преображение — лицо Иисуса озарилось светом, а одежда его стала белее снега. После этого появились два пророка — Моисей и Илия — и беседовали с Иисусом. Ученики, ставшие свидетелями Преображения, были испуганы. Но Иисус успокоил их и запретил рассказывать о том, что произошло во время молитвы, пока Христос не воскреснет, как ему было предначертано. Считается, что этот праздник призван напомнить людям о необходимости духовного преображения.

Великий Спас особо почитали в народе. В этот день в храмах освящали яблоки и другие плоды, после чего позволялось употреблять их в пищу. Отсюда и народное название праздника — яблочный. По традиции в этот день все верующие люди пекли пироги с яблоками, варили яблочное варенье и угощали им друг друга.

Василий Селиванов в своей книге «Год русского земледельца» писал: «В этот же день после обеда толпы баб и ребятишек осаждают помещичьи сады, которые почти всегда сдаются купцам, и покупают у последних все то, что даже было бы выкинуто за негодностью, лишь бы называлось яблоком. Покупают на гроши, на кудели пеньки и льна, на яйца; например, за одно яйцо получают две или три пригоршни яблок, сколько широкие руки сидельца могут их вместить. В этот день в садах насыпают целые воза падалицы и непадалицы, хороших даже сортов яблок, и развозят по окрестным приходам к церквам, где по окончании обедни все раскупается».

Освящали на Спас и колосья нового урожая. В народе говорили «Спас — в достатке хлеба у нас».

Яблочный Спас еще называют «первыми осенинами», то есть встречей осени. От Спаса, который являлся границей между летним и осенним циклом работ, в некоторых местах начинали сев озимых, копали ранний картофель. В этот день устраивали ярмарки.

В народе Спас считали днем отлета аистов. Было замечено, что если аисты начинали готовиться к вылету за неделю до Спаса, то зима будет ранней и морозной, а весна теплой; если же после Спаса — осень будет теплая, зима поздняя, а весна холодная. Отлет аистов свидетельствовал о приближении зимы, а пословицы напоминали «Пришел Спас — и лето от нас», «Спас — бери рукавицы в запас».

Спас Ореховый

Третий Спас (Спас «на полотне», ореховый) отмечают 29 августа. Празднество установлено в честь перенесения нерукотворного образа Господня в Константинополь.

Существует предание, что во время земной жизни Иисуса Христа князь Эдесский тяжело заболел. Узнав о чудесах Спасителя, князь послал к нему своего художника с письмом, прося исцелить его от тяжкой болезни. Когда художник увидел лик Спасителя, захотелось ему изобразить черты его на полотне, но все труды остались напрасны — никак не мог он уловить черты лица Господня.

Заметив это, Иисус Христос велел принести воды, умылся, вытер лицо свое платком, и к удивлению присутствующих на платке тотчас же получилось изображение Христа. Этот нерукотворный образ свой Иисус Христос послал князю вместе с письмом, в котором писал: «Блажен ты, что уверовал в меня, не видав меня. После вознесения моего придет к тебе ученик мой и совершенно исцелит тебя от недуга».

Князь, получив образ и поклонившись ему, почти совсем излечился от болезни. Сначала образ хранился в Эдессе, а впоследствии был перенесен в Константинополь. Перенесение это и было совершено 29 августа.

Третий Спас называется ореховым, потому что к этому дню, как правило, созревают орехи. В Беларуси орешник (лещина) считается священным растением, он символизирует жизнерадостность и плодовитость.

В народе Ореховый Спас также прозвали хлебным, так как он означал окончание жатвы и озимого сева — с «дожинками», «досевками», а нередко и «засевками». И поговорки соответствующие были в народе: «Хорошо, если Спас на полотне, а хлебушко в гумне», «Третий Спас хлеба припас», «Коль хорош третий Спас, будет зимой квас». Бытовали приметы: «Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса», «Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно». В этот день пекли пироги и печенье из муки нового урожая.

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