Триумф лунинчан на турнире по спортивным бальным танцам в Минске

На открытом республиканском соревновании по спортивным бальным танцам, которое прошло во Дворце спорта в Минске, было много титулованных спортсменов и призеров Чемпионата Республики Беларусь. Лунинчане Иван Рафалович и Александра Муравейко (на снимке) выступили с триумфом.

Юные воспитанники Светланы Галка отличились в стандартной программе и латине, показали класс в четырех номинациях своей возрастной категории и увезли домой три кубка и золотые медали!

Еще по одному кубку привезли Кирилл Капустич и Алеся Богдан, Роман Новицкий и Мария Коцуба. Порадовали исполнительским мастерством Евгений Рафалович и Марта Дашкевич, Кирилл Сысов и Дарья Новицкая, которые вернулись с медалями разного достоинства. И пусть у них не получилось в этот раз пополнить кубковую копилку команды, уверены, они обязательно добьются новых высот!

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