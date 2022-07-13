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«Трогательные моменты Дня города, свадьба в 85 лет и как в Лахве фильм снимали» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 13 июля

13.07.2022
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Газета «Лунінецкія навіны» за 13 июля.

Основные темы номера:

— Самые интересные и трогательные моменты празднования Дня Лунинца

— Иван Грицкевич  стал первым заместителем председателя районного исполнительного комитета

— Как дипломаты из Минска в Лунинце играли в футбол

— Лунинецкий молочный завод – качество продукции – одно из лучших в Беларуси

— Свадьба в 85 лет, рождение двойнят, популярные имена…. Самое интересное по информации Лунинецкого ЗАГСа за полугодие 2022 года

— Безопасность на воде: печальная статистика Лунинецкого район

— Сбор даров леса таит в себе опасность в Лунинецком районе

— Все подробности съёмок проекта «Обратный отсчёт» для телеканала ОНТ в Лунинецком районе

— Школьный золотой юбилей выпускников 1972 года учебных заведений Лунинца  

— Десятки актуальных вакансий по Лунинецкому району

— Возврат госпошлины: без проблем!

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