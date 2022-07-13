«Трогательные моменты Дня города, свадьба в 85 лет и как в Лахве фильм снимали» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 13 июля
Газета «Лунінецкія навіны» за 13 июля.
Основные темы номера:
— Самые интересные и трогательные моменты празднования Дня Лунинца
— Иван Грицкевич стал первым заместителем председателя районного исполнительного комитета
— Как дипломаты из Минска в Лунинце играли в футбол
— Лунинецкий молочный завод – качество продукции – одно из лучших в Беларуси
— Свадьба в 85 лет, рождение двойнят, популярные имена…. Самое интересное по информации Лунинецкого ЗАГСа за полугодие 2022 года
— Безопасность на воде: печальная статистика Лунинецкого район
— Сбор даров леса таит в себе опасность в Лунинецком районе
— Все подробности съёмок проекта «Обратный отсчёт» для телеканала ОНТ в Лунинецком районе
— Школьный золотой юбилей выпускников 1972 года учебных заведений Лунинца
— Десятки актуальных вакансий по Лунинецкому району
— Возврат госпошлины: без проблем!