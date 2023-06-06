Тропа в заказнике и экскурсия по конеферме. «Вандруй. Адчуй. Натхняйся» в Лунинецком районе

С 5 по 11 июня проходит республиканская акция по популяризации внутреннего туризма Республики Беларусь «Вандруй. Адчуй. Натхняйся». В ней участвуют и организации Лунинецкого района.

ГПУ «Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Лунинский» – 7 июня состоится экскурсия по экологической тропе «По лозовой долине» и раздача буклетов и памяток с краткой информацией о заказнике (телефон: +375 1647 24204).

Государственное предприятие «Городокский» (Агроусадьба «Городокский Рай» аг. Кожан-Городок) Лунинецкого района в рамках республиканской акции “Вандруй. Адчуй. Натхняйся” организует экскурсии на безвозмездной основе по племенной конеферме 7-го, 9-го и 11-го июня 2023 года (сбор в 11:00 и в 15:00).

Экскурсионные услуги осуществляются только для группы от 10 человек. Телефон для справок и записи на экскурсию: +375 29 3029651 . Звонить в рабочее время

В 2022 году в акции «Вандруй. Адчуй. Натхняйся» приняло участие 516 туристических объектов из всех регионов Республики Беларусь, количество посетителей составило 14 475 человек.

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