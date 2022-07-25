Общество

Трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 10% с 1 августа

25.07.2022
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С 1 августа трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 10%. Это предусмотрено указом №250, который подписал глава государства Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В августе на выплату пенсий будет направлено Br1,4 млрд, из которых Br122 млн — дополнительные расходы в связи с повышением согласно указу №250. Получателями трудовых пенсий являются 2,3 млн человек. Это уже второе повышение пенсий в текущем году. Первое было в марте на 7%.

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