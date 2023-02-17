Трёх сутенёрш задержали в Минске

Сотрудники наркоконтроля МВД и ГУВД Минска пресекли деятельность группы, занимающейся вербовкой девушек для сексуальной эксплуатации в Беларуси и за ее пределами. Об этом сообщили в МВД.

Правоохранители установили трех молодых неработающих минчанок, которые в сентябре 2022 года организовали бизнес по оказанию интим-услуг. Каждая из них занималась поставками живого товара в определенную страну и определенному кругу клиентов.

Злоумышленницы находили девушек в развлекательных заведениях столицы, предлагая стабильный и высокий заработок. Получив согласие, трафикерши отправляли заказчикам портфолио девушек и организовывали их выезд за рубеж. Основную часть выручки забирали сутенерши.

Фигуранток задержали в аэропорту по возвращении из Турции. У них выявлено и изъято более $50 тыс., на их имущество наложен арест. За 5 месяцев преступной деятельности они завербовали более 20 девушек.

Следователями возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией. Женщинам грозит до 10 лет лишения свободы.

belta.by

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